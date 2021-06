Gannat Gannat Allier, Gannat 37ème édition-bis du Festival Musiques Vivantes Gannat Gannat Catégories d’évènement: Allier

Gannat

37ème édition-bis du Festival Musiques Vivantes Gannat, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Gannat. 37ème édition-bis du Festival Musiques Vivantes 2021-07-08 – 2021-07-18

Gannat Allier Gannat Après l’annulation du 37ème festival en juillet 2020, c’est avec une joie renouvelée que nous vous attendons pour la 37ème édition-bis du 8 au 18 juillet 2021. Ouverture de la billetterie le mardi 1er juin. +33 4 70 31 15 00 dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Gannat Étiquettes évènement : Autres Lieu Gannat Adresse Ville Gannat lieuville 46.12826#3.42609