37ÈME COURSE DE CÔTE DES HAUTES VOSGES + 1ÈRE HISTORIQUE Remiremont, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Remiremont. 37ÈME COURSE DE CÔTE DES HAUTES VOSGES + 1ÈRE HISTORIQUE 2021-07-16 08:00:00 – 2021-07-16 19:00:00 VC n°3 route d’Hérival Champ de Mars

Remiremont Vosges Course de Côte automobile: vendredi 16 contrôles administratif et technique de 14h00 à 20h00 au Champ de Mars samedi 17 juillet montées d’essai de 8h00 à 19h00 dimanche 18 juillet montées de course de 8h00 à 19h00 +33 6 09 25 53 60 http://www.asadesvallees.sitew.fr/ asa des vallées dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Lieu Remiremont Adresse VC n°3 route d'Hérival Champ de Mars Ville Remiremont