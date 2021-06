Chef-Boutonne Chef-Boutonne Chef-Boutonne, Deux-Sèvres 37ème Brocante du football club Boutonnais Chef-Boutonne Chef-Boutonne Catégories d’évènement: Chef-Boutonne

Deux-Sèvres

37ème Brocante du football club Boutonnais Chef-Boutonne, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Chef-Boutonne. 37ème Brocante du football club Boutonnais 2021-07-11 06:00:00 – 2021-07-11 18:00:00

Chef-Boutonne Deux-Sèvres 37EME BROCANTE DU FOOTBALL CLUB BOUTONNAIS Site du Château de Javarzay

Accès libre de 6h à 18h

Gratuit Retrouvez le rendez-vous annuel proposé par le FC Boutonnais : sa grande

brocante au cœur du Parc du Château de Javarzay. Ouverte à tous, professionnels et particuliers, marché fermier et exposition

de voitures. Buvette et restauration légère sur place. Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en vigueur. Tél. 06 08 42 59 84

fc.boutonnais@hotmaill.com

Catégories d'évènement: Chef-Boutonne, Deux-Sèvres
Lieu Chef-Boutonne