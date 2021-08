Montpon-Ménestérol Montpon-Ménestérol Dordogne, Montpon-Ménestérol 37ème Bourse multicollections et fête du timbre Montpon-Ménestérol Montpon-Ménestérol Catégories d’évènement: Dordogne

37ème Bourse multicollections et fête du timbre Montpon-Ménestérol, 25 septembre 2021, Montpon-Ménestérol. 37ème Bourse multicollections et fête du timbre 2021-09-25 09:00:00 – 2021-09-26 18:00:00 Rue Foix de Candalle Gymnase des Massias

37ème bourse multicollections et fête du timbre de 9h à 18h. Stade des Massias. Gratuit : 06.03.05.38.82

