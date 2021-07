Saint-Martin-en-Haut Saint-Martin-en-Haut Rhône, Saint-Martin-en-Haut 37è Spectacle Son et Lumière Saint-Martin-en-Haut Saint-Martin-en-Haut Catégories d’évènement: Rhône

Saint-Martin-en-Haut

37è Spectacle Son et Lumière Saint-Martin-en-Haut, 11 août 2021, Saint-Martin-en-Haut. 37è Spectacle Son et Lumière 2021-08-11 21:30:00 21:30:00 – 2021-08-14

Saint-Martin-en-Haut Rhône Saint-Martin-en-Haut EUR Thème 2021 : Les Lutins en quête. Spectacle sur le site médiéval de Rochefort. Réservation conseillée. Ouverture des portes à 20h. Feu d’artifice chaque soir. Buvette et restauration locale, accès PMR possible. Prévoir des vêtements chauds. festival.stmartin@gmail.com +33 4 78 48 64 32 https://www.billetweb.fr/son-lumiere-2021-les-lutins-en-quete dernière mise à jour : 2021-07-28 par OTI des Monts du Lyonnais

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Saint-Martin-en-Haut Autres Lieu Saint-Martin-en-Haut Adresse Ville Saint-Martin-en-Haut lieuville 45.66904#4.57233