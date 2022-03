37e Printemps de Durcet Durcet Durcet Catégories d’évènement: Durcet

Durcet Orne Durcet Festival consacré à la poésie.

Promenade sur le “Chemin des poètes” avec lectures de poèmes (6 km).

la_galine@orange.fr +33 6 74 18 84 52

