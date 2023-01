37e bourse des collectionneurs Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence Catégories d’Évènement: Drôme

37e bourse des collectionneurs
2023-02-05
Salle Georges Brassens
6 Rue du 08 mai 1945
Portes-lès-Valence
Drôme

09:00:00 – 17:00:00

Salle Georges Brassens 6 Rue du 08 mai 1945

Portes-lès-Valence

Drôme 37e Salon multi-collections: timbres, monnaies, livres, miniatures, jouets, cartes postales, muselets, etc.



Nouveauté: stand figurines Marvel!



collectionporteslesvalence@orange.fr +33 6 77 94 45 63 http://www.mjcplv.fr/

