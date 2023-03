Portes ouvertes de l’atelier de sculpture 37bis rue de Montreuil 75011 Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Portes ouvertes de l’atelier de sculpture 37bis rue de Montreuil 75011 Paris, 1 avril 2023, Paris. Portes ouvertes de l’atelier de sculpture 1 et 2 avril 37bis rue de Montreuil 75011 Paris Les sculpteurs Yves Fouquet et Aude Fourché vous accueilleront dans leur atelier. Ils pourront vous montrer le travail en cours et vous parler de leur métier de sculpteur ornemaniste. La sculpture ornementale est faite pour la décoration des intérieurs, de mobiliers, des objets, avec de multiples spécialités. Le matériau le plus usité pour l’ornement par le sculpteur est le bois, même si ce n’est pas le seul. Si le départ d’un travail est le plus souvent une commande, l’atelier fait aussi bien des fabrications, des restaurations que des créations. 37bis rue de Montreuil 75011 Paris 37b rue de Montreuil 75011 Paris Paris 75011 Quartier Sainte-Marguerite Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/yvesfouquet_sculpture/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 Sculpteur bois Réalisation de trumeaux de style Louis XVI

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu 37bis rue de Montreuil 75011 Paris Adresse 37b rue de Montreuil 75011 Paris Ville Paris Lieu Ville 37bis rue de Montreuil 75011 Paris Paris

37bis rue de Montreuil 75011 Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Portes ouvertes de l’atelier de sculpture 37bis rue de Montreuil 75011 Paris 2023-04-01 was last modified: by Portes ouvertes de l’atelier de sculpture 37bis rue de Montreuil 75011 Paris 37bis rue de Montreuil 75011 Paris 1 avril 2023 37bis rue de Montreuil 75011 Paris Paris Paris

Paris