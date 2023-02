Pierre Salagnac Sculpteur bronzier d’art 37bis rue de Montreuil 75011 Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Pierre Salagnac Sculpteur bronzier d’art 37bis rue de Montreuil 75011 Paris, 1 avril 2023, Paris. Pierre Salagnac Sculpteur bronzier d’art 1 et 2 avril 37bis rue de Montreuil 75011 Paris Démonstrations de sculpture sur laiton et bronze, tournage d’art et ciselure handicap moteur;handicap auditif;handicap psychique;handicap visuel;handicap intellectuel mi;hi;pi;vi;ii 37bis rue de Montreuil 75011 Paris 37b rue de Montreuil 75011 Paris Quartier Sainte-Marguerite Paris 75011 Île-de-France Lors des Journées Européennes des Métiers d’Art je proposerai une ouverture partielle et balisée de l’atelier afin de faire entrer le public en toute sécurité et pouvoir réaliser des démonstrations de sculpture, tournage sur bronze et ciselure ; sur le fond de réalisations de diverses pièces comme des bonsaïs, mobiliers, bijoux.

Je réaliserai du travail de mise en forme au chalumeau, ciselet, utilisation de limes et fraises au flexible. Je montrerai les voix qui traversent nos métiers du bronze.

Je serai également accompagné de mon fils actuellement élève à l’école Boulle en monture en bronze, ce qui permettra également de porter un regard plus jeune sur nos métiers.

J’offrirai la possibilité de faire essayer aux jeunes la ciselure, la sculpture sur laiton occasionnellement, un par un. Le tout agrémenté d’explications de notre métier, son histoire, sa formation, son avenir, ses possibilités.

