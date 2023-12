Cet évènement est passé DARVEY EN CONCERT – BÉZIERS 37B Avenue Émile Claparède Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Hérault DARVEY EN CONCERT – BÉZIERS 37B Avenue Émile Claparède Béziers, 23 décembre 2023, Béziers. Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 19:00:00

fin : 2023-12-23 Le restaurant La Suite organise pour une soirée avec un concert ! Une super soirée en perspective !.

Le restaurant La Suite organise pour une soirée avec un concert ! Une super soirée en perspective !

Le restaurant La Suite organise pour une soirée avec un concert ! Une super soirée en perspective ! .

37B Avenue Émile Claparède

Béziers 34500 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-20 par OT BEZIERS MEDITERRANEE Détails Catégories d’Évènement: Béziers, Hérault Autres Code postal 34500 Lieu 37B Avenue Émile Claparède Adresse 37B Avenue Émile Claparède Ville Béziers Departement Hérault Lieu Ville 37B Avenue Émile Claparède Béziers Latitude 43.34411 Longitude 3.22907 latitude longitude 43.34411;3.22907

37B Avenue Émile Claparède Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/