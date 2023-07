Fabrication d’un baume naturel 3792 route de Contis Saint-Julien-en-Born, 12 juillet 2023, Saint-Julien-en-Born.

Saint-Julien-en-Born,Landes

De la cire d’abeille, des plantes sauvages et quelques secrets de la maison vous permettront de repartir avec un petit pot bienfaisant. Des remèdes anciens à portée de tous afin de devenir paysan-cueilleur et prendre en main ses soins naturels du quotidien.

Tarif 19 €. à partir de 12 ans. Durée 2 h.

Inscriptions au 07 68 67 72 66 – contact@camdelan.

2023-07-12 fin : 2023-07-12 16:30:00. EUR.

3792 route de Contis Ferme Camdelan

Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



Beeswax, wild plants and a few household secrets will enable you to take home a little pot of goodness. Ancient remedies within everyone’s reach, so you can become a farmer-gatherer and take charge of your own natural daily care.

Price 19?. From age 12. Duration 2 hrs.

Registration 07 68 67 72 66 – contact@camdelan

Cera de abejas, plantas silvestres y algunos secretos caseros te permitirán llevarte a casa un pequeño tarro de bondades. Remedios ancestrales al alcance de todos, para que te conviertas en un agricultor-recolector y te encargues de tu propio cuidado natural diario.

Precio 19?. A partir de 12 años. Duración: 2 horas.

Reservas en el 07 68 67 72 66 – contact@camdelan

Mit Bienenwachs, Wildpflanzen und einigen Hausgeheimnissen können Sie ein wohltuendes Töpfchen mit nach Hause nehmen. Alte Heilmittel für jedermann, damit Sie zum Bauern und Sammler werden und die natürliche Pflege Ihres Alltags selbst in die Hand nehmen können.

Preis 19 ?. ab 12 Jahren. Dauer 2 Stunden.

Anmeldungen unter 07 68 67 72 66 – contact@camdelan

