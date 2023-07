Atelier Tataki Zomé ou l’art des empreintes végétales 3792 route de Contis Saint-Julien-en-Born, 6 juillet 2023, Saint-Julien-en-Born.

Saint-Julien-en-Born,Landes

Technique ancestrale japonaise qui signifie « teindre en martelant » et consiste à imprimer les formes, matières et couleurs de plantes glanées sur un tissu. Atelier ouvert à tous à mi-chemin entre la teinture, la méditation et la chimie, vous repartez avec votre œuvre sur un sac de la ferme en coton bio.

Tarif 16 €. Tout public. Durée 2 h.

Inscriptions au 07 68 67 72 66 – contact@camdelan.

2023-07-06 fin : 2023-07-06 16:30:00. .

3792 route de Contis Ferme Camdelan

Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



An ancestral Japanese technique that means « to dye by hammering » and consists in printing the shapes, materials and colors of plants gleaned from a fabric. A workshop open to all, halfway between dyeing, meditation and chemistry, you’ll leave with your own work on an organic cotton farm bag.

Price: 16 ? Open to all. Length 2 hrs.

Registration on 07 68 67 72 66 – contact@camdelan

Esta antigua técnica japonesa, que significa « teñir a martillazos », consiste en imprimir las formas, los materiales y los colores de las plantas recogidas en un tejido. Este taller, abierto a todos, está a medio camino entre el teñido, la meditación y la química. Saldrás con tu obra en una bolsa de granja de algodón orgánico.

Precio: 16? Abierto a todos. Duración: 2 horas.

Inscripciones en el 07 68 67 72 66 – contact@camdelan

Eine uralte japanische Technik, die « Färben durch Hämmern » bedeutet und darin besteht, die Formen, Materialien und Farben von Pflanzen, die man gesammelt hat, auf einen Stoff zu drucken. Ein Workshop für alle, der zwischen Färben, Meditation und Chemie angesiedelt ist. Sie gehen mit Ihrem Kunstwerk auf einer Tasche aus Bio-Baumwolle vom Bauernhof nach Hause.

Preis: 16 ? Für alle Altersgruppen. Dauer: 2 Stunden.

Anmeldungen unter 07 68 67 72 66 – contact@camdelan

Mise à jour le 2023-06-29 par Côte Landes Nature Tourisme