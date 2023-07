Atelier modelage « Parenthèse de Sororité » 3778 Route d’Estibeaux Pouillon, 26 juillet 2023, Pouillon.

Pouillon,Landes

Le mercredi 26 juillet, Barbotine&Bee invite les femmes de toutes génération à s’offrir un temps pour soi et à se (re)connecter à son féminin sacré.

De 14h30 à 19h, 50€

Réservation au 06 62 46 10 64..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 19:00:00. .

3778 Route d’Estibeaux

Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine



On Wednesday July 26, Barbotine&Bee invites women of all generations to take time out for themselves and (re)connect with their sacred feminine.

From 2.30pm to 7pm, 50?

Book on 06 62 46 10 64.

El miércoles 26 de julio, Barbotine&Bee invita a mujeres de todas las generaciones a tomarse un tiempo para sí mismas y (re)conectar con su sagrado femenino.

De 14h30 a 19h00, 50?

Reserva en el 06 62 46 10 64.

Am Mittwoch, den 26. Juli, lädt Barbotine&Bee Frauen aller Generationen ein, sich Zeit für sich selbst zu nehmen und sich (wieder) mit ihrer heiligen Weiblichkeit zu verbinden.

Von 14:30 bis 19:00 Uhr, 50?

Reservierung unter 06 62 46 10 64.

Mise à jour le 2023-07-14 par OT Pays d’Orthe et Arrigans