Début : 2023-02-15 16:30:00

fin : 2023-03-01 La maison Neufcoeur confiseur vous ouvre ses portes pour des démonstration de fabrications de confiseries artisanales suivie d’une dégustation..

375 Rue du Quart Bozon – Rougemont Bérengère Neufcoeur – Confiserie

Aranc 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

