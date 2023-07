Insecte à la loupe 3741 route de Massoulès Penne-d’Agenais, 23 juillet 2023, Penne-d'Agenais.

Penne-d’Agenais,Lot-et-Garonne

L’été est la saison idéale pour observer les insectes, sur le Site Nature du Merlet !

La première partie sera consacrée à une introduction, petits jeux et diaporama à l’appui. Ensuite, nous partirons explorer la prairie. Places limitées, inscription obligatoire..

2023-07-23 fin : 2023-07-23 12:00:00. EUR.

3741 route de Massoulès Site Nature du Merlet

Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Summer is the ideal season to observe insects at the Site Nature du Merlet!

The first part will be devoted to an introduction, with games and a slide show. Afterwards, we’ll explore the meadow. Places are limited, so please register.

El verano es la época ideal para observar insectos en el Site Nature du Merlet

La primera parte estará dedicada a una introducción, con juegos y una proyección de diapositivas. Después saldremos a explorar la pradera. Las plazas son limitadas.

Der Sommer ist die ideale Jahreszeit, um auf der Site Nature du Merlet Insekten zu beobachten!

Im ersten Teil erhalten Sie eine Einführung mit kleinen Spielen und einer Diashow. Anschließend werden wir die Wiese erkunden. Begrenzte Anzahl an Teilnehmern, Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Fumel – Vallée du Lot