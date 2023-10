Dîner autour du Rhum 374 Route d’Orléans Saint-Doulchard, 10 novembre 2023, Saint-Doulchard.

Saint-Doulchard,Cher

Dîner autour du Rhum*, avec Jean Boyer Spiritueux

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . 50 EUR.

374 Route d’Orléans

Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire



Rum dinner*, with Jean Boyer Spiritueux

* alcohol abuse is dangerous for your health, consume in moderation.

Cena con ron*, con Jean Boyer Spiritueux

* el abuso del alcohol es peligroso para la salud. Beba con moderación.

Abendessen rund um den Rum*, mit Jean Boyer Spirituosen

* der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich in Maßen zu genießen.

Mise à jour le 2023-10-24 par BIT MEHUN SUR YEVRE