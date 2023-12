JOUR DE L’AN AU MANOIR 373 rue Maurice Mougeot Laval-sur-Vologne, 31 décembre 2023 19:30, Laval-sur-Vologne.

Parce que le MANOIR MAUDIT souhaite vous proposer un passage à la nouvelle année exceptionnel et original, découvrez dès à présenter notre SOIRÉE SPÉCIALE JOUR DE L’AN

Venez DÎNER dans un cadre unique et plonger en guise de trou normand, dans une sombre histoire de meurtre avec notre murder party DISCO MURDER.

Vous pensiez enflammer le dancefloor, mais rien ne va se passer comme vous le souhaitez !

Vous devrez réfléchir, enquêter et trouver l’assassin !

Le thème de la soirée sera donc DISCO.

L’équipe du Manoir sera ravie que vous veniez DÉGUISÉS pour l’occasion (avec au moins un accessoire).Une soirée DISCO a été initiée en l’honneur de votre ami Tony, un célèbre animateur radio !

HISTOIRE :

Vous avez sorti votre pantalons pattes d’eph et alors que vous vous apprêtez à vous éclater sur le dance floor, Tony semble ne pas être en grande forme. Vous vous approchez :

mais… il est mort ! Qui a pu en vouloir à ce joyeux fêtard du samedi soir ?

Vous devrez observer, questionner, réfléchir et faire vos déductions pour trouver l’assassin !. Tout public

Dimanche 2023-12-31 19:30:00 fin : 2023-12-31 02:00:00. 95 EUR.

373 rue Maurice Mougeot

Laval-sur-Vologne 88600 Vosges Grand Est



Because the MANOIR MAUDIT wants to offer you an exceptional and original New Year’s Eve, discover our SPECIAL NEW YEAR’S DAY EVENING

Come and DINE in a unique setting and plunge into a dark tale of murder with our DISCO MURDER murder party.

You thought you’d set the dancefloor alight, but nothing’s going to go your way!

You’ll have to think, investigate and find the murderer!

The theme of the evening is DISCO.

The Manoir team will be delighted if you come DISGUISED for the occasion (with at least one accessory).a DISCO party has been initiated in honor of your friend Tony, a famous radio host!

STORY:

You’ve got your bell-bottoms on, and just as you’re about to hit the dance floor, Tony doesn’t seem to be in the best of shape. You approach :

but… he’s dead! Who could have had it in for this happy Saturday-night reveler?

You’ll have to watch, question, think and deduce to find the killer!

Porque el MANOIR MAUDIT quiere ofrecerle una Nochevieja excepcional y original, descubra nuestra NOCHE ESPECIAL DE AÑO NUEVO

Venga a CENAR en un marco único y sumérjase en una oscura historia de asesinatos con nuestra fiesta de asesinatos DISCO MURDER.

Creías que ibas a incendiar la pista de baile, ¡pero nada va a salir como esperabas!

Tendrás que pensar, investigar y encontrar al asesino

El tema de la noche es DISCO.

Se ha organizado una fiesta DISCO en honor de tu amigo Tony, un famoso locutor de radio

HISTORIA:

Has sacado tus pantalones de campana y justo cuando te dispones a salir a la pista de baile, Tony no parece estar en su mejor momento. Te acercas a él:

pero… ¡está muerto! ¿Quién habrá podido con este alegre juerguista de sábado noche?

Tendrás que observar, preguntar, pensar y deducir para encontrar al asesino

Weil die MANOIR MAUDIT Ihnen einen außergewöhnlichen und originellen Jahreswechsel bieten möchte, entdecken Sie schon jetzt unsere SPEZIALABEND FÜR DEN NEUJAHRESTAG

Genießen Sie ein Abendessen in einer einzigartigen Umgebung und tauchen Sie mit unserer Murder-Party DISCO MURDER in eine düstere Mordgeschichte ein.

Sie dachten, Sie würden den Dancefloor zum Kochen bringen, aber nichts wird so laufen, wie Sie es sich wünschen!

Sie müssen nachdenken, ermitteln und den Mörder finden!

Das Motto des Abends wird also DISCO sein.

Das Team des Herrenhauses freut sich, wenn Sie zu diesem Anlass VERKLEIDET kommen (mit mindestens einem Accessoire).Eine DISCO-Party wurde zu Ehren Ihres Freundes Tony, einem berühmten Radiomoderator, initiiert!

GESCHICHTE:

Sie haben Ihre Schlaghosen ausgepackt und als Sie gerade dabei sind, sich auf der Tanzfläche auszutoben, scheint Tony nicht in bester Form zu sein. Sie gehen näher heran:

aber… er ist tot! Wer könnte diesem fröhlichen Samstagabend-Partygänger etwas angetan haben?

Du musst beobachten, fragen, nachdenken und deine Schlüsse ziehen, um den Mörder zu finden!

