LE NOËL DE BARLY 373 rue Maurice Mougeot Laval-sur-Vologne, 9 décembre 2023 19:30, Laval-sur-Vologne.

Laval-sur-Vologne,Vosges

Entrez dans le Monde de Barlie, un monde censé être parfait …

Mais trop de perfection peut vous rendre fou !

C’est ce que vous allez découvrir en entrant dans cet univers drôle et décalé !

On vous garantie des personnages hauts en couleurs et des fous rires !

Allez, rendez-vous au Manoir Maudit pour vivre une expérience que vous n’êtes pas prêts d’oublier !. Adultes

Samedi 2023-12-09 19:30:00 fin : 2023-12-09 22:00:00. 35 EUR.

373 rue Maurice Mougeot

Laval-sur-Vologne 88600 Vosges Grand Est



Enter the World of Barlie, a world that’s supposed to be perfect…

But too much perfection can drive you mad!

That’s what you’ll discover when you enter this funny, offbeat universe!

We guarantee colorful characters and lots of laughs!

Head on over to Manoir Maudit for an experience you won’t soon forget!

Entra en el mundo de Barlie, un mundo que se supone que es perfecto…

¡Pero demasiada perfección puede volverte loco!

Eso es lo que descubrirás cuando entres en este universo divertido y fuera de lo común

Te garantizamos personajes coloridos y muchas risas

Venga al Manoir Maudit y viva una experiencia inolvidable

Betreten Sie die Welt von Barlie, eine Welt, die angeblich perfekt ist …

Aber zu viel Perfektion kann dich verrückt machen!

Das werden Sie herausfinden, wenn Sie in diese lustige und schräge Welt eintreten!

Wir garantieren Ihnen farbenfrohe Charaktere und jede Menge Lacher!

Machen Sie sich auf den Weg zum Manoir Maudit, um eine Erfahrung zu machen, die Sie nicht so schnell vergessen werden!

