LES RÉSOLUTIONS DU PÈRE NOËL 373 rue Maurice Mougeot Laval-sur-Vologne, 9 décembre 2023 14:30, Laval-sur-Vologne.

Laval-sur-Vologne,Vosges

Cette année, le Père Noël a décidé de prendre sa vie en main ! Le boulot c’est bien, mais la vie offre bien d’autres réjouissances !

En tant que lutins, vous allez devoir l’aider à organiser ses loisirs, ses vacances et surtout lui refaire un look 2023 !

Les résolutions du Père Noël est un escape-game déjanté à réaliser entre amis ou en famille pour vivre des moments inattendus et inoubliables !. Tout public

Vendredi 2023-12-09 14:30:00 fin : 2023-12-10 16:30:00. 22 EUR.

373 rue Maurice Mougeot

Laval-sur-Vologne 88600 Vosges Grand Est



This year, Santa has decided to take his life into his own hands! Work is all well and good, but there’s more to life than that!

As Santa’s elves, you’ll have to help him organize his leisure activities and vacations, and above all give him a 2023 makeover!

Santa’s Resolutions is a crazy escape-game for friends and family to enjoy some unexpected and unforgettable moments!

Este año, Papá Noel ha decidido tomar las riendas de su vida El trabajo está muy bien, pero la vida es mucho más que eso

Como sus elfos, tendrás que ayudarle a organizar sus actividades de ocio y sus vacaciones y, sobre todo, ¡darle un cambio de imagen 2023!

Santa’s Resolutions es un alocado juego de escape para que amigos y familiares disfruten de momentos inesperados e inolvidables

Dieses Jahr hat der Weihnachtsmann beschlossen, sein Leben in die Hand zu nehmen! Arbeit ist schön und gut, aber das Leben bietet noch viele andere Freuden!

Als Wichtel müssen Sie ihm helfen, seine Freizeit und seine Ferien zu organisieren, und vor allem müssen Sie ihm einen neuen Look für das Jahr 2023 verpassen!

Die Vorsätze des Weihnachtsmanns ist ein verrücktes Escape-Game, das Sie mit Freunden oder der Familie spielen können, um unerwartete und unvergessliche Momente zu erleben!

Mise à jour le 2023-12-05 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES