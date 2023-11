LE NOËL DE BARLIE 373 rue Maurice Mougeot Laval-sur-Vologne, 18 novembre 2023, Laval-sur-Vologne.

Laval-sur-Vologne,Vosges

Mais qu’est devenue Barlie ?

Depuis qu’elle a quitté son monde en plastique pour rejoindre le Manoir, elle est introuvable !

Est-elle toujours la jolie et gentille poupée que tout le monde connait ? Rien n’est moins sûr : Les lutins du Manoir savent pervertir n’importe qui !. Adultes

Samedi 2023-11-18 19:30:00 fin : 2023-11-18 22:30:00. 35 EUR.

373 rue Maurice Mougeot

Laval-sur-Vologne 88600 Vosges Grand Est



But what’s become of Barlie?

Ever since she left her plastic world to join the Manor, she’s been nowhere to be found!

Is she still the sweet, pretty doll everyone knows? Nothing is less certain: the Manoir’s elves know how to pervert anyone!

Pero, ¿qué ha sido de Barlie?

Desde que abandonó su mundo de plástico para unirse a la mansión, ¡no se la encuentra por ninguna parte!

¿Sigue siendo la dulce y bonita muñeca que todos conocen? Nada es seguro: ¡los duendes de la Mansión saben cómo pervertir a cualquiera!

Aber was ist aus Barlie geworden?

Seit sie ihre Plastikwelt verlassen hat und ins Herrenhaus gezogen ist, ist sie unauffindbar!

Ist sie immer noch die hübsche und freundliche Puppe, die jeder kennt? Die Kobolde des Herrenhauses wissen, wie sie jeden verderben können!

Mise à jour le 2023-11-09 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES