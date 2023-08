Journées Européennes du Patrimoine – Portes ouvertes des Gazelles – Echiré 372 Rue de la Taillée Échiré, 16 septembre 2023, Échiré.

Échiré,Deux-Sèvres

Venez découvrir les portes ouvertes des Gazelles au sein d’un monument classé aux Monument Historiques : le Château de la Taillée à Echiré.

Dans le cadres des Journées Européennes du Patrimoine et de la participation à la 33e édition du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc pour la TEAM ALFA-RAG 2024.

Artisans, créateurs et producteurs locaux seront présents ainsi qu’un espace bien-être et une brocante chic.

Restauration sur place tout le week-end :

Méchoui de cochon de 12h à 14h – 15€ par personnes

Dégustations, buvette, crêpes seront à votre disposition..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 19:00:00. EUR.

372 Rue de la Taillée

Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the Gazelles’ open house at a listed monument: the Château de la Taillée in Echiré.

As part of the European Heritage Days and the 33rd Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc for TEAM ALFA-RAG 2024.

Local craftsmen, designers and producers will be present, as well as a wellness area and a chic flea market.

Catering on site all weekend long:

Pig mechoui from 12pm to 2pm – 15? per person

Tastings, refreshments and crêpes will be available.

Ven a descubrir la jornada de puertas abiertas de las gacelas en un monumento protegido: el Château de la Taillée en Echiré.

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio y de la 33ª edición del Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc para el TEAM ALFA-RAG 2024.

Se contará con la presencia de artesanos, diseñadores y productores locales, así como con un espacio de bienestar y una elegante tienda de segunda mano.

Restauración in situ durante todo el fin de semana:

Mechoui de cerdo de 12h a 14h – 15? por persona

Degustaciones, refrescos y crepes.

Entdecken Sie die offenen Türen der Gazellen in einem unter Denkmalschutz stehenden Bauwerk: dem Château de la Taillée in Echiré.

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes und der Teilnahme an der 33. Ausgabe der Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc für das TEAM ALFA-RAG 2024.

Handwerker, Designer und lokale Produzenten werden anwesend sein sowie ein Wellnessbereich und ein schicker Trödelmarkt.

Verpflegung vor Ort während des gesamten Wochenendes :

Schweine-Mechoui von 12:00 bis 14:00 Uhr – 15? pro Person

Verkostungen, Getränke und Crêpes stehen zu Ihrer Verfügung.

