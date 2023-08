Conférence > « Méditation de pleine conscience… » 371 Rue Alexis de Tocqueville Saint-Lô, 6 septembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 6 septembre prochain au Pôle Bien-être de Saint-Lô pour la conférence « Médiation de pleine conscience, redevenir acteur de sa santé et de son bien-être ».

Entrée libre – Sans inscription.

2023-09-06 19:00:00 fin : 2023-09-06 21:30:00. .

371 Rue Alexis de Tocqueville

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join us on September 6 at the Pôle Bien-être in Saint-Lô for the « Médiation de pleine conscience, redevenir acteur de sa santé et de son bien-être » conference.

Free admission – No registration required

Únase a nosotros el 6 de septiembre en el Pôle Bien-être de Saint-Lô para asistir a la conferencia titulada « La mediación mindfulness: tomar las riendas de su salud y bienestar ».

Entrada gratuita – No es necesario inscribirse

Wir treffen uns am 6. September im Pôle Bien-être in Saint-Lô für die Konferenz « Achtsamkeitsmediation, wieder Akteur seiner Gesundheit und seines Wohlbefindens werden ».

Freier Eintritt – Ohne Anmeldung

Mise à jour le 2023-08-23 par Normandie Tourisme / Attitude Manche