A la rencontre de la reliure, la dorure et la marbrure 1 et 2 avril 37 square des corolles 92400 Courbevoie Démonstration de marbrure et découverte de la restauration des livres anciens et du travail de la dorure

L’atelier de reliure et de restauration des livres anciens de Frédérique Navereau ouvrira ses portes le samedi 1er et dimanche 2 avril.

L’atelier situé à Courbevoie est spécialisé dans la restauration de livres anciens, à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, Frédérique Navereau restauratrice de livres anciens expliquera les différentes étapes de la conservation et restauration des documents.

Seront présents :

– Frédérique Navereau, relieure et restauratrice de livres anciens,

– Jean Pierre Rousseau, doreur sur cuir. Il expliquera les subtilités du métier,

– Marianne Peter, marbreur de papier. Elle fera des démonstrations de la technique qui permet de réaliser les pages de gardes colorées que l'on trouve dans les livres anciens mais aussi contemporains.

, relieure et restauratrice de livres anciens, Jean Pierre Rousseau , doreur,

, doreur, Marianne Peter, marbreur,

