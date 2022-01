37 SALON DU LIVRE JEUNESSE VAL DE LIRE Beaugency Salle des Hauts de Lutz Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

37 SALON DU LIVRE JEUNESSE VAL DE LIRE

du vendredi 25 mars au dimanche 27 mars à Beaugency Salle des Hauts de Lutz

L’édition 2022 s’articulera autour du thème : « Allons voir ailleurs si nous y sommes ». Le voyage, une invitation à découvrir le monde, les autres, ici et là-bas… La littérature jeunesse comme bagages pour revisiter le monde, ses paysages, ses habitants, découvrir des univers artistiques, singuliers, nourrir ses imaginaires de promenades entre les pages. Cette année, Val de Lire met à l’honneur Julia Chausson, autrice et illustratrice de renom. Au programme : des rencontres avec les invité.e.s, des séances de dédicaces, des contes et spectacles, des expositions, des ateliers, des jeux, des espaces petite enfance, des exposants et d’autres animations autour de la chaîne du livre.

Entrée libre

2022-03-25T09:00:00 2022-03-25T19:00:00;2022-03-26T09:00:00 2022-03-26T19:00:00;2022-03-27T09:00:00 2022-03-27T19:00:00

