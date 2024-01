Festival Recall 37 rue Vincent Scotto Marseille 1er Arrondissement, mercredi 31 janvier 2024.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31

fin : 2024-02-04

Le Festival Recall est de retour pour une troisième édition !

Du 31 janvier au 4 février – Cinéma Les Variétés

Il aura pour thème cette année Les Frères Coen et la figure du loser magnifique au cinéma.



9 films, 1 conférence, 2 rencontres et plein d’autres événements.



Le festival Recall quitte momentanément le cinéma de genre pour plonger dans le grand bain de la comédie : les losers magnifiques sont les héros de l’édition 2024. Les super-héros vous lassent ? Les golden boys vous épuisent ? Redécouvrez en salles ces figures emblématiques de la comédie, en perpétuel décalage avec leur époque et le monde qui les entoure. Que ce soit Ted, amoureux transi de la belle Mary, Stanley, modeste employé, ou encore Hervé, collégien obnubilé par les filles, ils révolutionnent la figure légendaire du héros, en suscitant rire et tendresse et en persévérant malgré les obstacles. Sept fois à terre, huit fois debout.



Pour célébrer ces personnages, quoi de mieux qu’une rétrospective Joel et Ethan Coen, cinéastes de génie et virtuoses de la comédie (O’Brother, Burn after Reading, Fargo.. et tant d’autres). Le film d’ouverture du festival, The Big Lebowski, sera présenté par un de nos invités, Denis Alcaniz.



Nine Antico, illustratrice et réalisatrice, sera notre invitée d’honneur. Ses héroïnes, à l’écran ou sur papier, ne sont pas de celles à qui tout réussit et écorchent l’image féminine traditionnelle avec humour, décomplexion et justesse. Nous la recevrons jeudi 1 février pour une masterclass animée par Guy Astic (directeur des éditions Rouge Profond) autour de l’image de la femme dans la comédie.



Parmi nous également, Flore Maquin, directrice artistique qui échangera vendredi 2 février sur son travail, juste avant la projection de The Mask, un de ses films fétiches.



En clôture du festival, le dimanche 4 février, nous vous proposons une conférence d’Adrien Dénouette, critique de cinéma, dont le dernier essai se plonge dans les racines de l’humour populaire français.



Toutes ces « S-s-s-s-plendides ! » séances se dérouleront au cinema Les Variétés.



Les temps forts :



• Mercredi 31 janvier à 20h

Soirée d’ouverture avec « The Big Lebowski » présenté par Denis Alcaniz.



• Jeudi 1er février à 19h

Une soirée avec Nine Antico, autrice, illustratrice et réalisatrice : projection, rencontre et dédicace.



• Vendredi 2 février à 19h30

Une rencontre avec Flore Maquin, graphiste pour le cinéma et projection de The Mask.



• Dimanche 4 février à 16h

Conférence de Adrien Dénouette, critique et réalisateur, sur le loser dans le cinéma américain.





Le Festival Recall a pour ambition de mettre en avant le cinéma de patrimoine en travaillant chaque année autour d’un cinéaste, un genre ou un thème.



Retrouvez le programme avec toutes les séances festival-recall.fr

37 rue Vincent Scotto Cinéma Les Variétés

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



