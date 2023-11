Programmation de courts-métrages : sport et inclusion 37 rue Vincent Scotto Marseille 1er Arrondissement, 8 décembre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de l’Olympiade Culturelle, retrouvez une programmation de courts-métrages : sport et inclusion au Cinéma Les Variétés..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

37 rue Vincent Scotto Cinéma Les Variétés

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the Cultural Olympiad, discover a program of short films on sport and inclusion at Cinéma Les Variétés.

En el marco de la Olimpiada Cultural, vea un programa de cortometrajes sobre deporte e inclusión en Cinéma Les Variétés.

Im Rahmen der Kulturolympiade finden Sie ein Programm mit Kurzfilmen: Sport und Inklusion im Kino Les Variétés.

Mise à jour le 2023-11-15 par Ville de Marseille