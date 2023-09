Entre deux chaises + On l’aura dansé – Le Pied Nu fête ses 40 ans ! 37 rue Vincent Scotto Marseille 1er Arrondissement, 6 octobre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Projection des courts-métrages « Entre Deux Chaises » et « On l’aura dansé », en présence et avec la participation des associations Aflam et Ancrages. Programmation dans le cadre des 40 ans du Pied Nu..

2023-10-06 19:30:00 fin : 2023-10-06 . EUR.

37 rue Vincent Scotto Cinéma Les Variétés

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Screening of the short films « Entre Deux Chaises » and « On l?aura dansé », in the presence and with the participation of the associations Aflam and Ancrages. Program as part of Pied Nu?s 40th anniversary celebrations.

Proyección de los cortometrajes « Entre Deux Chaises » y « On l?aura dansé », en presencia y con la participación de las asociaciones Aflam y Ancrages. En el marco del 40 aniversario de Pied Nu.

Vorführung der Kurzfilme « Entre Deux Chaises » und « On l’aura dansé », in Anwesenheit und unter Mitwirkung der Vereine Aflam und Ancrages. Die Veranstaltung findet im Rahmen der 40-Jahr-Feier von Le Pied Nu statt.

Mise à jour le 2023-09-21 par Ville de Marseille