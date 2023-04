Rencontres du Cinéma Sud-Américain 37 rue Vincent Scotto Marseille 1er Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Rencontres du Cinéma Sud-Américain 37 rue Vincent Scotto, 5 mai 2023, Marseille 1er Arrondissement. 25e Édition des Rencontres du Cinéma Sud-Américain ! 1/4 de siècle ça se fête !.

2023-05-05 à ; fin : 2023-05-14 . EUR.

25th Edition of the South American Film Festival! 1/4 of a century is worth celebrating! 25ª edición del Festival de Cine Sudamericano ¡Un cuarto de siglo merece ser celebrado! 25. Ausgabe der Rencontres du Cinéma Sud-Américain (Treffen des südamerikanischen Films)! ein Vierteljahrhundert ist ein Grund zum Feiern! Mise à jour le 2023-03-24 par Ville de Marseille

