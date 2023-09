CIRK’OBLIQUE LES PETITS PAS… 37 Rue Trivalle Carcassonne, 21 décembre 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

Résidence du 18 au 21 déc. 2023

Ce spectacle jeune public propose une création volontairement légère, dans laquelle c’est l’implication physique en danse et en cirque aérien associés au texte et au jeu de la femme en scène qui fait la qualité du spectacle. Une création basée sur les émotions des enfants et du personnel de la petite enfance. Un instant drôle et sensible dans lequel les enfants sont invités à rire mais aussi à se laisser porter par la prouesse, l’expressivité du corps et la poésie verbale tout autant que visuelle.

Toutes les places sont assises.

2023-12-21 21:00:00 fin : 2023-12-21 . .

37 Rue Trivalle

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



Residence from Dec. 18 to 21, 2023

This show for young audiences is a deliberately light-hearted creation, in which it is the physical involvement of dance and aerial circus, combined with the text and the performance of the woman on stage, that makes the quality of the show. A creation based on the emotions of children and childcare staff. A funny and sensitive moment in which children are invited to laugh, but also to let themselves be carried away by the prowess, the expressiveness of the body and the verbal and visual poetry.

All seats are reserved

Residencia del 18 al 21 de diciembre de 2023

Este espectáculo para público infantil es una creación deliberadamente desenfadada, en la que es la implicación física de la danza y el circo aéreo combinada con el texto y la actuación de la mujer en escena lo que hace la calidad del espectáculo. El espectáculo se basa en las emociones de los niños y del personal de la guardería. Un momento divertido y sensible en el que se invita a los niños a reír pero también a dejarse llevar por las proezas, la expresividad del cuerpo y la poesía verbal y visual.

Todos los asientos están reservados

Aufenthalt vom 18. bis 21. Dez. 2023

Diese Aufführung für junges Publikum bietet eine bewusst leichte Kreation, bei der es der körperliche Einsatz in Tanz und Luftzirkus in Verbindung mit dem Text und dem Spiel der Regisseurin ist, der die Qualität der Aufführung ausmacht. Eine Kreation, die auf den Emotionen der Kinder und des Kleinkinderbetreuungspersonals basiert. Ein lustiger und sensibler Moment, in dem die Kinder zum Lachen eingeladen werden, aber auch dazu, sich von der Kunstfertigkeit, der Ausdruckskraft des Körpers und der verbalen und visuellen Poesie tragen zu lassen.

Alle Plätze sind Sitzplätze

Mise à jour le 2023-09-26 par A.D.T. de l’Aude / OT – Carcassonne