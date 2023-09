LES MACHINES À ÉCRIRE 37 Rue Trivalle Carcassonne, 30 novembre 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

Entre Toulouse et région parisienne, David Bernard et Simon Fayolle se retrouvent autour de chansons aussi intimistes qu’universelles. Leur besoin irrépressible d’écrire fait naître des textes à la fois sensibles et poignants, que l’on peut retrouver sur leur premier album « Libellules », disponible depuis la fin d’année 2022.

Un duo empreint d’une chaleureuse complicité, à ne pas manquer de découvrir sur scène le jeudi 30 novembre au Chapeau Rouge !

Toutes les places sont assises..

37 Rue Trivalle

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



Based between Toulouse and the Paris region, David Bernard and Simon Fayolle come together to write songs that are as intimate as they are universal. Their irrepressible need to write gives rise to sensitive and poignant lyrics, which can be found on their first album « Libellules », available since the end of 2022.

A duo imbued with a warm complicity, not to be missed on stage Thursday November 30 at Le Chapeau Rouge!

All seats are reserved.

Afincados entre Toulouse y la región parisina, David Bernard y Simon Fayolle se unen para escribir canciones tan íntimas como universales. Su irrefrenable afán por escribir da lugar a letras a la vez sensibles y conmovedoras, que se pueden encontrar en su primer álbum, Libellules, disponible a partir de finales de 2022.

Un dúo impregnado de una cálida complicidad, que no podrá perderse en el escenario del Chapeau Rouge el jueves 30 de noviembre

Todos los asientos están reservados.

David Bernard und Simon Fayolle, die zwischen Toulouse und der Region Paris leben, haben sich zusammengefunden, um Lieder zu schreiben, die ebenso intim wie universell sind. Ihr unbändiger Drang zu schreiben lässt sensible und ergreifende Texte entstehen, die man auf ihrem ersten Album « Libellules » finden kann, das seit Ende 2022 erhältlich ist.

Ein Duo, das von einer herzlichen Komplizenschaft geprägt ist und das Sie unbedingt am Donnerstag, den 30. November im Chapeau Rouge live erleben sollten!

Alle Plätze sind Sitzplätze.

