SOARY QUARTET 37 Rue Trivalle Carcassonne, 16 novembre 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

Les compositions du Soary Quartet prennent les couleurs d’un jazz vocal aux couleurs latines où Antonela pose ses textes chantés en espagnol ou en italien, quand ils ne sont pas purement instrumentaux. Après une année de travail, ils enregistrent leur premier EP 4 titres et entament leurs premiers concerts à l’été 2022 où le public a notamment pu les découvrir en concert sur la place Marcou dans le cadre du Festival OFF de Carcassonne ! Leur premier album « Un giorno nuovo », dont la sortie est prévue pour la fin d’année 2023, fait suite à une campagne de financement participatif réussie pour aider le groupe dans sa démarche créative en autoproduction…

Toutes les places sont assises

Antonela Lucia (chanteuse, violoniste, auteure), Cyril Salvagnac (guitariste, compositeur), Fabrice Camboulive (bassiste, contrebassiste) et Laurent Meyer (percussionniste)..

2023-11-16 21:00:00 fin : 2023-11-16 . .

37 Rue Trivalle

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



The Soary Quartet?s compositions take on the colors of Latin jazz vocals, with Antonela?s lyrics sung in Spanish or Italian, when they are not purely instrumental. After a year’s work, they recorded their first 4-track EP and embarked on their first concerts in the summer of 2022, where audiences discovered them in concert on Place Marcou as part of Carcassonne’s Festival OFF! Their debut album « Un giorno nuovo », due for release in late 2023, follows a successful crowdfunding campaign to help the band in their creative self-production…

All seats are taken

Antonela Lucia (singer, violinist, author), Cyril Salvagnac (guitarist, composer), Fabrice Camboulive (bassist, double bassist) and Laurent Meyer (percussionist).

Las composiciones del Cuarteto Soary toman los colores del latin jazz vocal, con las letras de Antonela cantadas en español o italiano, cuando no son puramente instrumentales. Tras un año de trabajo, grabaron su primer EP de 4 canciones y se embarcaron en sus primeros conciertos en el verano de 2022, ¡donde el público pudo descubrirlos en concierto en la plaza Marcou en el marco del Festival OFF de Carcasona! Su álbum de debut, Un giorno nuovo, saldrá a la venta a finales de 2023, tras una exitosa campaña de crowdfunding para ayudar al grupo en su proceso creativo de autoproducción…

Todos los asientos están ocupados

Antonela Lucia (cantante, violinista, autora), Cyril Salvagnac (guitarrista, compositor), Fabrice Camboulive (bajista, contrabajista) y Laurent Meyer (percusionista).

Die Kompositionen des Soary Quartet nehmen die Farben eines Vokaljazz mit lateinamerikanischen Einflüssen an, bei dem Antonela ihre Texte auf Spanisch oder Italienisch singt, wenn sie nicht rein instrumental sind. Nach einem Jahr Arbeit nahmen sie ihre erste EP mit 4 Titeln auf und gaben im Sommer 2022 ihre ersten Konzerte, bei denen sie auf dem Place Marcou im Rahmen des Festivals OFF in Carcassonne auftraten Ihr erstes Album « Un giorno nuovo », das Ende 2023 erscheinen soll, ist das Ergebnis einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne, die die Gruppe bei ihrem kreativen Prozess der Eigenproduktion unterstützen sollte…

Alle Sitzplätze sind besetzt

Antonela Lucia (Sängerin, Violinistin, Autorin), Cyril Salvagnac (Gitarrist, Komponist), Fabrice Camboulive (Bassist, Kontrabassist) und Laurent Meyer (Percussionist).

Mise à jour le 2023-09-26 par A.D.T. de l’Aude / OT – Carcassonne