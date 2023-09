SOPHIE LES BAS BLEUS 37 Rue Trivalle Carcassonne, 9 novembre 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

Sophie les bas Bleus c’est d’abord la rencontre de deux Sophie, deux âmes, deux femmes, deux caractères distincts qui parfois n’en font plus qu’un. Ensemble, elles vous jettent à la figure une chanson française tour à tour festive ou plus amère, slamée, exaltée ou braillée ; une java inclassable et engagée mais tout en légèreté et second degré. Un accordéon déchaîné et une chanteuse habitée entremêlés, une guitare rythmique ou mélodique, une contrebasse qui bat la chamade et une batterie frénétique vous feront passer de danses chaloupées en valses échevelées et sauter à cœur que veux-tu sur des airs des trad dépoussiérés.

Résidence du 6 au 9 nov. 2023.

2023-11-09 21:00:00 fin : 2023-11-09 . .

37 Rue Trivalle

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



Sophie les bas Bleus is first and foremost the meeting of two Susies, two souls, two women, two distinct characters who sometimes become one. Together, they throw in your face a French song that is by turns festive or more bitter, slammed, exalted or bellowed; an unclassifiable and committed java, but all lightness and second degree. An unbridled accordion and an inhabited singer intertwined with a rhythmic or melodic guitar, a thumping double bass and frenetic drums will take you from swaying dances to wild waltzes, and make you jump to your heart’s content on dusted-off trad tunes.

Residency Nov. 6-9, 2023

Sophie les bas Bleus es ante todo el encuentro de dos Susies, dos almas, dos mujeres, dos personajes distintos que a veces se convierten en uno. Juntas, te lanzan una marca de la chanson francesa, a su vez festiva o más amarga, vapuleada, exaltada o bramada; una java inclasificable y comprometida, pero todo ligereza y segundo grado. Un acordeón desenfrenado y una cantante habitada se entremezclan con una guitarra rítmica o melódica, un contrabajo atronador y una batería frenética para llevarte de los bailes contoneantes a los valses salvajes y saltar a gusto sobre melodías Trad desempolvadas.

En residencia del 6 al 9 de noviembre de 2023

Sophie les bas Bleus ist zunächst einmal das Zusammentreffen zweier Sophies, zweier Seelen, zweier Frauen, zweier unterschiedlicher Charaktere, die manchmal zu einer Einheit werden. Gemeinsam werfen sie Ihnen ein französisches Chanson an den Kopf, das abwechselnd festlich oder bitter, slammend, exaltiert oder grölend ist; eine unklassifizierbare und engagierte Java, aber mit Leichtigkeit und zweiter Stufe. Ein entfesseltes Akkordeon und eine beseelte Sängerin, eine rhythmische oder melodische Gitarre, ein Kontrabass und ein frenetisches Schlagzeug lassen Sie von schunkelnden Tänzen zu wilden Walzern übergehen und zu entstaubten Trad-Melodien springen.

Residenz vom 6. bis 9. November 2023

Mise à jour le 2023-09-26 par A.D.T. de l’Aude / OT – Carcassonne