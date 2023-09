JÉRÉMY MONTANA 37 Rue Trivalle Carcassonne, 28 septembre 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

Auteur-compositeur-interprète autodidacte, Jérémy Montana commence la guitare dès ses 8 ans. Après des années en école de musique et un passage universitaire en musicologie, il décide de faire de sa passion son métier et transmet son savoir faire à ses élèves. En parallèle, il se produit sur scène : c’est le Delta Blues ancestral de l’Amérique des années 30 à 60 et le Blues Rock Anglais des années 70’s qui le berce et l’inspire. Un univers très Soft Blues Rock, comme le ferait très bien Eric Clapton ou JJ Cale, avec un jeu très picking’ à la Mark Knopfler : ses 3 guitars heroes.

Des sons très colorés qui nous rappellent certains échos lointains de Pink Floyd mais aussi une Folk très 70’s…

Toutes les places sont assises.

2023-09-28 21:00:00

37 Rue Trivalle

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



A self-taught singer-songwriter, Jérémy Montana began playing guitar at the age of 8. After years at music school and a stint in musicology at university, he decided to turn his passion into a profession, passing on his know-how to his pupils. At the same time, he’s been performing on stage: it’s the ancestral Delta Blues of America from the 30s to the 60s and the English Blues Rock of the 70s that lulls and inspires him. A very Soft Blues Rock universe, as would Eric Clapton or JJ Cale, with Mark Knopfler-style picking: his 3 guitar heroes.

Colorful sounds reminiscent of distant echoes of Pink Floyd, but also very 70?s Folk…

All seats are reserved

Cantautor autodidacta, Jérémy Montana empezó a tocar la guitarra a los 8 años. Tras años en la escuela de música y una estancia en la universidad estudiando musicología, decidió convertir su pasión en profesión, transmitiendo sus conocimientos a sus alumnos. Paralelamente, se ha subido a los escenarios: es el ancestral Delta Blues americano de los años 30 a 60 y el Blues Rock inglés de los 70 lo que le arrulla e inspira. Un universo de Blues Rock muy suave, al estilo de Eric Clapton o JJ Cale, con punteos a lo Mark Knopfler: sus 3 héroes a la guitarra.

Sonidos coloridos que recuerdan ecos lejanos de Pink Floyd, pero también un sonido folk muy de los años 70…

Todos los asientos están ocupados

Der autodidaktische Sänger und Komponist Jérémy Montana begann im Alter von 8 Jahren mit dem Gitarrenspiel. Nach Jahren in der Musikschule und einem Universitätsaufenthalt in Musikwissenschaft beschließt er, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen und gibt sein Wissen an seine Schüler weiter. Parallel dazu tritt er auf der Bühne auf: Es ist der uralte Delta Blues aus dem Amerika der 30er bis 60er Jahre und der englische Blues Rock der 70er Jahre, der ihn einlullt und inspiriert. Ein sehr weiches Blues-Rock-Universum, wie es Eric Clapton oder JJ Cale sehr gut machen würden, mit einem sehr picking-lastigen Spiel à la Mark Knopfler: seine 3 Gitarrenhelden.

Sehr farbenfrohe Klänge, die uns an Pink Floyd erinnern, aber auch an einen Folk der 70er Jahre?

Alle Sitzplätze sind besetzt

