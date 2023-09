Lorraine Thomas 37 Rue Sylvabelle Marseille 6e Arrondissement, 18 septembre 2023, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Une proposition de Lorraine Thomas qui collabore ici avec son partenaire Laurent Dolivot, associant des tableaux à des systèmes d’ouverture..

2023-09-18 fin : 2023-09-30 . .

37 Rue Sylvabelle Galerie du Tableau

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A proposal by Lorraine Thomas, who collaborates here with her partner Laurent Dolivot, associating paintings with opening systems.

Una propuesta de Lorraine Thomas, que colabora aquí con su socio Laurent Dolivot, combinando pinturas con sistemas de apertura.

Ein Vorschlag von Lorraine Thomas, die hier mit ihrem Partner Laurent Dolivot zusammenarbeitet und Gemälde mit Öffnungssystemen verbindet.

Mise à jour le 2023-09-14 par Ville de Marseille