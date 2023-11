Noël au Relais des Arts 37 rue principale La Petite-Pierre, 25 novembre 2023, La Petite-Pierre.

La Petite-Pierre,Bas-Rhin

La boulangerie pâtisserie Michel organise son premier marché de Noël dans la cour du Relais des Arts de La Petite Pierre avec les artisans du village. Du vin chaud et des bredeles confectionné par la boulangerie vous seront également proposés..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 16:00:00. EUR.

37 rue principale

La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est



Boulangerie Pâtisserie Michel is organizing its first Christmas market in the courtyard of the Relais des Arts in La Petite Pierre, with local artisans. Mulled wine and bredeles made by the bakery will also be available.

La panadería y pastelería Michel organiza su primer mercado navideño en el patio del Relais des Arts de La Petite Pierre, con artesanos locales. También se ofrecerá vino caliente y bredeles elaborados por la pastelería.

Die Bäckerei und Konditorei Michel organisiert ihren ersten Weihnachtsmarkt im Hof des Relais des Arts in La Petite Pierre zusammen mit den Handwerkern des Dorfes. Glühwein und von der Bäckerei hergestellte Bredeles werden Ihnen ebenfalls angeboten.

