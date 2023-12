LES HOMMES SONT DES FEMMES COMME LES AUTRES 37, rue Nationale Le Mans, 31 décembre 2023, Le Mans.

COMEDIE LE MANS vous propose pour finir l’année une soirée merveilleusement drôle. BONNES FÊTES de la part de toute l’équipe. C’est pas toujours facile d’être une femme… Stéphane, trentenaire célibataire et plutôt macho en fera la douloureuse expérience. Pris dans un imbroglio infernal avec la belle Joanna et son frère Bruno, il devra se sortir de situations pour le moins très embarrassantes. Les ennuis commencent, et ils ne sont pas prêts de s’arrêter. Amour, quiproquos, rebondissements, exotisme et revolvers, tels sont les ingrédients de ce boulevard moderne aux dialogues percutants et au rythme effréné.

