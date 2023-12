Dédicace de Paul Frichet 37 Rue Louis Pasteur Brest, 20 janvier 2024, Brest.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 15:00:00

fin : 2024-01-20

.

Mikki souffre d’une timidité maladive. Avec quatre autres enfants atteints eux aussi de troubles du comportement, elle participe à un nouveau programme révolutionnaire : le Protocole Mortelente. Cette thérapie originale fait appel à la réalité virtuelle et à l’intelligence artificielle… Mikki, illustrée par Paul Frichet, est une nouvelle série jeunesse totalement connectée avec son temps, qui nous embarque dans une aventure abracadabrante et espiègle aux frontières du réel, en abordant en filigrane la question de la santé mentale des plus jeunes.

.

37 Rue Louis Pasteur Librairie Dialogues

Brest 29200 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-19 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole