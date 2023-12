L’heure du conte, spéciale « Nuits de la lecture » 37 Rue Louis Pasteur Brest Catégories d’Évènement: Brest

fin : 2024-01-17 . À l’occasion des Nuits de la lecture, Jérémy, libraire au rayon jeunesse, propose un temps de lecture pour les 3-6 ans à la tombée de la nuit ! .

37 Rue Louis Pasteur Librairie Dialogues

Brest 29200 Finistère Bretagne

