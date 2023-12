Rencontre avec Elene Usdin 37 Rue Louis Pasteur Brest, 13 janvier 2024, Brest.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 14:30:00

fin : 2024-01-13

René·e, premier roman graphique de l’illustratrice et photographe Elene Usdin, est un conte onirico-chamanique pour adulte qui soulève les questions liées à l’identité, aux racines et au deuil avec beaucoup de sensibilité, de maîtrise et un pinceau virtuose.

Événement organisé à l’occasion des 20 ans de Sarbacane.

37 Rue Louis Pasteur Librairie Dialogues

Brest 29200 Finistère Bretagne



