La Chapelle Saint Marc 16 et 17 septembre 37 rue Gaston Turpin Entrée libre La Chapelle Saint Marc a été longtemps fermée au public. Ces journées du patrimoine sont l'occasion de redécouvrir cette chapelle de quartier.

Vous y découvrirez des vitraux magnifiques et des sculptures du Père Keruel, figure nantaise de l’art religieux des années 70.

Vous serez accueillis par des bénévoles de l'association Maison de Nicodème 37 rue Gaston Turpin 44000 Nantes La Chapelle Saint Marc a été bénie en 1890 puis transformée dans les années 70 par le Père Keruel, féru de sculpture et d'art religieux. Quelques œuvres remarquables de ce dernier sont encore présentes.

