Soirée-concert bal-trad 37 Rue Émile Casamayor-Dufaur Oloron-Sainte-Marie, 14 septembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Venez participer à la soirée-concert bal-trad organisée par Radio Oloron avec la participation de Luadas et Trauca Segas en direct sur les ondes.

L’événement est réservé aux adhérents mais il sera possible de souscrire sur place..

2023-09-14 fin : 2023-09-14 22:00:00. EUR.

37 Rue Émile Casamayor-Dufaur Radio Oloron

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in the bal-trad concert-evening organized by Radio Oloron, with the participation of Luadas and Trauca Segas live on air.

The event is reserved for members, but it will be possible to subscribe on the spot.

Participe en la velada de conciertos de bal-trad organizada por Radio Oloron, con la actuación en directo de Luadas y Trauca Segas.

El evento es sólo para socios, pero será posible comprar entradas in situ.

Nehmen Sie an dem von Radio Oloron organisierten Bal-Trad-Konzertabend teil, bei dem Luadas und Trauca Segas live auf Sendung gehen.

Die Veranstaltung ist für Mitglieder reserviert, aber Sie können sich auch vor Ort anmelden.

Mise à jour le 2023-09-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn