Trott’Expérience 37 rue du Moulin Vouneuil-sous-Biard, 30 juin 2023, Vouneuil-sous-Biard.

Vouneuil-sous-Biard,Vienne

La trottinette tout-terrain électrique, ce sont des sensations encore jamais ressenties ! Sur un « 2 roues » ultra sécurisé et très facile à prendre en main, vous vous évaderez en pleine nature et sur des sentiers où vous n’avez jamais osé vous aventurer. L’objectif ? Que du plaisir ! … mais pas uniquement. En mode « course d’orientation » toute la famille aura un rôle à jouer pour trouver les balises et de répondre aux questions situées sur celles-ci. Et si c’était votre famille la meilleure ?.

37 rue du Moulin

Vouneuil-sous-Biard 86580 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The electric all-terrain scooter, it is sensations never felt before! On a « 2 wheels » ultra secure and very easy to handle, you will escape in the middle of nature and on paths where you never dared to venture. The goal? Only pleasure! … but not only. In « orienteering » mode, the whole family will have a role to play in finding the markers and answering the questions on them. What if your family was the best?

El scooter eléctrico todo terreno es una sensación nunca antes experimentada En un « 2 ruedas » ultraseguro y fácil de manejar, te escaparás al corazón de la naturaleza y a caminos donde nunca te habías atrevido a aventurarte. ¿El objetivo? Sólo placer… pero no sólo. En el modo « orientación », toda la familia tendrá un papel que desempeñar para encontrar las balizas y responder a las preguntas que aparecen en ellas. ¿Y si tu familia fuera la mejor?

Der elektrische Geländeroller ist ein noch nie zuvor erlebtes Gefühl! Auf einem ultra sicheren und sehr leicht zu erlernenden « 2-Rad » entfliehen Sie in die freie Natur und auf Wege, auf die Sie sich noch nie gewagt haben. Was ist das Ziel? Nur Spaß! … aber nicht nur. Im Modus « Orientierungslauf » hat die ganze Familie eine Rolle zu spielen, um die Markierungen zu finden und die Fragen zu beantworten, die auf den Markierungen stehen. Und wenn Ihre Familie die Beste wäre?

Mise à jour le 2023-06-27 par Office de Tourisme de Grand Poitiers