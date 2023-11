Dialogue en oeuvre(s) – une exposition du collectif d’artistes du RADEAU au MAHB 37 rue du Bienvenu Bayeux, 1 décembre 2023, Bayeux.

Bayeux,Calvados

A l’occasion de ces 10 ans, le MAHB accueille les productions du collectif d’artistes du Radeau. Une dizaine d’artiste vont ainsi exposer leur créations inspirées par les pièces de la collection permanente du musée. Une centaine d’oeuvres contemporaines va investir l’ensemble du parcours de visite..

Vendredi 2023-12-01 10:00:00 fin : 2024-03-17 12:30:00. .

37 rue du Bienvenu Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard

Bayeux 14400 Calvados Normandie



To mark its 10th anniversary, the MAHB is hosting a show by the Radeau artists’ collective. A dozen artists will be exhibiting works inspired by pieces from the museum’s permanent collection. Around a hundred contemporary works will be displayed throughout the museum.

Con motivo de su 10º aniversario, el MAHB acoge una exposición del colectivo de artistas Radeau. Una decena de artistas expondrán obras inspiradas en piezas de la colección permanente del museo. Un centenar de obras contemporáneas se expondrán en todo el museo.

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums empfängt das MAHB die Werke des Künstlerkollektivs Le Radeau. Ein Dutzend Künstler stellen ihre Kreationen aus, die von den Ausstellungsstücken der ständigen Sammlung des Museums inspiriert sind. Rund 100 zeitgenössische Werke werden auf dem gesamten Rundgang zu sehen sein.

