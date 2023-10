Vacances de la Toussaint au MAHB 37 rue du Bienvenu Bayeux, 24 octobre 2023, Bayeux.

Bayeux,Calvados

Mardi 24 et 31 octobre à 15h30 Jeudi 26 octobre et 2 novembre à 15h30

– Visite flash « De l’infime à l’infini » : Découvrez les collections du musées par le prisme de leurs dimensions Public familial – inclus dans le droit d’entrée – durée 30 min….

Jeudi 2023-10-24 11:00:00 fin : 2023-10-24 11:45:00. .

37 rue du Bienvenu

Bayeux 14400 Calvados Normandie



Tuesday October 24 and 31 at 3:30pm Thursday October 26 and November 2 at 3:30pm

– Flash visit » From the infinitesimal to the infinite » : Discover the museum collections through the prism of their dimensions Family public ? included in admission fee ? duration 30 min…

Martes 24 y 31 de octubre a las 15.30 h Jueves 26 de octubre y 2 de noviembre a las 15.30 h

– Visita flash « De lo infinitesimal a lo infinito »: Descubra las colecciones del museo a través del prisma de sus dimensiones Público familiar ? incluido en el precio de la entrada ? duración 30 min…

Dienstag, 24. und 31. Oktober um 15:30 Uhr Donnerstag, 26. Oktober und 2. November um 15:30 Uhr

– Flash-Tour « Vom Winzigen zum Unendlichen »: Entdecken Sie die Sammlungen des Museums durch das Prisma ihrer Dimensionen Familienpublikum ? im Eintrittspreis inbegriffen ? 30 Min. Dauer…

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité