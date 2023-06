Rentrée « bien-être » au MAHB 37 rue du Bienvenu Bayeux, 8 septembre 2023, Bayeux.

Bayeux,Calvados

En septembre, le MAHB propose deux rendez-vous « bien-être au musée » véritable flânerie sensorielle guidée par une médiatrice culturelle sophrologue. Deux moments de détente alliant la découverte des oeuvres à un voyage intérieur à l’écoute de ses émotions et de son corps..

2023-09-08 à 18:30:00 ; fin : 2023-09-08 19:30:00. .

37 rue du Bienvenu Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard

Bayeux 14400 Calvados Normandie



In September, the MAHB is offering two « well-being at the museum » events, a true sensory stroll guided by a sophrologist cultural mediator. Two moments of relaxation combining the discovery of works of art with an inner journey to listen to your emotions and your body.

En septiembre, el MAHB propone dos « Bienestar en el museo », un auténtico paseo sensorial guiado por un mediador cultural sofrólogo. Dos momentos relajantes que combinan el descubrimiento de obras de arte con un viaje interior para escuchar sus emociones y su cuerpo.

Im September bietet das MAHB zwei Termine zum Thema « Wohlbefinden im Museum » an, bei denen eine Kulturvermittlerin, die Sophrologin ist, Sie auf einen sinnlichen Spaziergang begleitet. Zwei Momente der Entspannung, die die Entdeckung der Kunstwerke mit einer inneren Reise verbinden, bei der man auf seine Gefühle und seinen Körper hört.

