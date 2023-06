Septime Le Pippre – Premières bandes dessinées normandes 37 rue du Bienvenu Bayeux, 1 mai 2023, Bayeux.

Bayeux,Calvados

Par des reproductions haute définition, on découvre l’intégralité des 130 dessins de Septime Le Pippre (1833-1871) qu’il a rassemblé dans un album inédit, entré dans les collections du MAHB en 2022. L’artiste, à l’ancrage normand, y traite avec humour des travers de la société sous le Second Empire..

Vendredi 2023-05-01 à 09:30:00 ; fin : 2023-08-17 18:30:00. .

37 rue du Bienvenu Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard

Bayeux 14400 Calvados Normandie



Through high-definition reproductions, we discover all of the 130 drawings by Septime Le Pippre (1833-1871) that he collected in an unpublished album, which entered the MAHB collections in 2022. The artist, whose roots are in Normandy, treats with humor the shortcomings of society under the Second Empire.

A través de reproducciones en alta definición, descubrimos la totalidad de los 130 dibujos de Septime Le Pippre (1833-1871) reunidos en un álbum inédito, que entró en las colecciones del MAHB en 2022. El artista, cuyas raíces se encuentran en Normandía, trata con humor las carencias de la sociedad bajo el Segundo Imperio.

In hochauflösenden Reproduktionen werden alle 130 Zeichnungen von Septime Le Pippre (1833-1871) gezeigt, die er in einem unveröffentlichten Album zusammengestellt hat, das 2022 in die Sammlungen des MAHB aufgenommen wurde. Der in der Normandie verwurzelte Künstler thematisiert darin auf humorvolle Weise die Unzulänglichkeiten der Gesellschaft während des Zweiten Kaiserreichs.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité