Spectacle : Saumur « Les Musicales du Cadre Noir » 37 Rue des Casinos Bagnoles de l’Orne Normandie, 22 octobre 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie,Orne

Départ de Bagnoles de l’Orne Normandie vers Saumur (49). Excursion organisée par Boubet Voyages.

La saison 2023 sera de nouveau clôturée par les galas des Musicales offrant la magie de la musique « live » accompagnant les chevaux et écuyers du Cadre Noir.

Tarif comprenant le transport en autocar, le gala du Cadre Noir catégorie argent..

2023-10-22

37 Rue des Casinos Boubet Voyages

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Departure from Bagnoles de l’Orne Normandie to Saumur (49). Tour organized by Boubet Voyages.

The 2023 season will once again close with the Musicales galas, offering the magic of live music to accompany the horses and riders of the Cadre Noir.

Price includes coach transport, silver-category Cadre Noir gala.

Salida de Bagnoles de l’Orne Normandía hacia Saumur (49). Recorrido organizado por Boubet Voyages.

La temporada 2023 se cerrará una vez más con las galas Musicales, que ofrecerán la magia de la música en directo para acompañar a los caballos y jinetes del Cadre Noir.

El precio incluye el transporte en autocar y la gala Cadre Noir de categoría de plata.

Abfahrt von Bagnoles de l’Orne Normandie nach Saumur (49). Von Boubet Voyages organisierte Exkursion.

Die Saison 2023 wird wieder mit den Galas der Musicales abgeschlossen, die den Zauber der Live-Musik zu den Pferden und Reitern des Cadre Noir bieten.

Preis inklusive Bustransport, Gala des Cadre Noir Kategorie Silber.

Mise à jour le 2023-09-12 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme