Ciné de la Baie – La Syndicaliste 37 Rue de Primel Plougasnou, dimanche 25 février 2024.

Plougasnou Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 17:00:00

fin : 2024-02-25

L’association Ciné de la Baie vous propose la projection du film « La Syndicaliste » de Jean-Paul Salomé.

SYNOPSIS

Un matin, Maureen Kearney est violemment agressée chez elle. Elle travaillait sur un dossier sensible dans le secteur nucléaire français et subissait de violentes pressions politiques. Les enquêteurs ne retrouvent aucune trace des agresseurs… Est-elle victime ou coupable de dénonciation mensongère ?

Un thriller haletant sur un scandale d’état.

L’Association CINE DE LA BAIE organise tout au long de l’année un CINE-CLUB, non seulement pour les résident(e)s de la commune de Plougasnou, mais également à destination des habitant(e)s des communes environnantes Saint-Jean-du-Doigt, Plouézoc’h, Lanmeur…

Ce Ciné-Club propose une douzaine de projections de films par an. La programmation est tournée vers la découverte de films de patrimoine, mais aussi de films des dernières années, riches, variés et souvent passés trop rapidement sur les écrans compte tenu de la baisse dramatique de la fréquentation des salles de cinéma observée depuis la pandémie.

37 Rue de Primel Salle municipale

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne



