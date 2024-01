Ciné de la Baie – Divertimento 37 Rue de Primel Plougasnou, dimanche 28 janvier 2024.

Plougasnou Finistère

L’association Ciné de la Baie vous propose la projection du film « Divertimento » de Marie-Castille Mention-Schaar.

SYNOPSIS

À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre. Sa sœur jumelle, Fettouma, est de son côté violoncelliste professionnelle. Bercées depuis leur plus tendre enfance par la musique symphonique classique, elles souhaitent à leur tour la rendre accessible à tous et dans tous les territoires. Avec détermination, passion et courage, les deux sœurs ont le projet incroyable de créer leur propre orchestre : Divertimento.

L’Association CINE DE LA BAIE organise tout au long de l’année un CINE-CLUB, non seulement pour les résident(e)s de la commune de Plougasnou, mais également à destination des habitant(e)s des communes environnantes Saint-Jean-du-Doigt, Plouézoc’h, Lanmeur…

Ce Ciné-Club propose une douzaine de projections de films par an. La programmation est tournée vers la découverte de films de patrimoine, mais aussi de films des dernières années, riches, variés et souvent passés trop rapidement sur les écrans compte tenu de la baisse dramatique de la fréquentation des salles de cinéma observée depuis la pandémie.

37 Rue de Primel Salle municipale

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne



