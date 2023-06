Visites guidées de l’ESIAM autour de Mauléon 37 Rue de Nantes Mauléon, 12 juin 2023, Mauléon.

Mauléon,Deux-Sèvres

4 thèmes sont abordés par nos guides touristiques :

– une visite de 2h dans la ville de Mauléon : « Capitale des guerres de Vendée & tissage du cuir »

– une visite d’1h30 du Château de la Durbelière sur le thème « des guerres de Vendée et de l’épopée d’Henri de la Rochejaquelein »

– une visite d’1h30 pour une visite alternative de la ville de Mauléon

– une visite d’1h30 aux Rochers de Pyrôme, sur le thème des « histoires de romains et de lutins »

N’hésitez pas à vous renseigner par téléphone ou par mail.

Au plaisir de vous faire découvrir les secrets du Mauléonnais….

37 Rue de Nantes

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



4 themes are covered by our tour guides:

– a 2h visit in the city of Mauléon : « Capital of the Vendée wars & leather weaving »

– a 1h30 visit of the Château de la Durbelière on the theme « the Vendée wars and the epic of Henri de la Rochejaquelein

– a visit of 1h30 for an alternative visit of the city of Mauléon

– a 1h30 visit to the Rochers de Pyrôme, on the theme of « stories of Romans and goblins

Do not hesitate to contact us by phone or by mail.

We look forward to helping you discover the secrets of Mauléon…

nuestros guías turísticos tratan 4 temas:

– una visita de 2 horas a la ciudad de Mauléon: « Capital de las guerras de la Vendée y del tejido del cuero »

– una visita de 1h30 al castillo de la Durbelière sobre el tema « las guerras de la Vendée y la epopeya de Henri de la Rochejaquelein

– una visita de 1,5 horas a un recorrido alternativo de la ciudad de Mauléon

– una visita de una hora y media a las Rochers de Pyrôme, sobre el tema « historias de romanos y duendes

No dude en ponerse en contacto con nosotros por teléfono o por correo electrónico.

Estamos deseando ayudarle a descubrir los secretos de Mauléon…

4 Themen werden von unseren Reiseführern behandelt:

– eine 2-stündige Führung durch die Stadt Mauléon: « Hauptstadt der Vendée-Kriege & Lederweberei »

– eine 1,5-stündige Besichtigung des Schlosses La Durbelière zum Thema « Die Vendée-Kriege und das Epos von Henri de la Rochejaquelein »

– ein 1,5-stündiger Besuch für eine alternative Besichtigung der Stadt Mauléon

– eine 1,5-stündige Tour zu den Rochers de Pyrôme zum Thema « Geschichten von Römern und Kobolden »

Zögern Sie nicht, sich telefonisch oder per E-Mail zu informieren.

Wir freuen uns darauf, Sie in die Geheimnisse des Mauléonais einzuführen…

Mise à jour le 2023-06-09 par OT Bocage Bressuirais